العبسي في قائمة معسكر الأهلي

أكد مصدر مقرب من المدافع الدولي وقائد فريق التعاون طلال العبسي، أن أمر انتقال اللاعب لناديه الجديد الأهلي بات محسوما، عقب توقيع العبسي رسميا عقد انتقاله مع الرئيس السابق للنادي الأهلي أحمد الصائغ، في شهر يناير الماضي لمدة 3 مواسم قادمة، عقب دخوله الفترة الحرة التي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد، وحصول اللاعب على مقدم عقده البالغ قيمته نحو 5 ملايين ريال، وأن اللاعب سيرتدي شعار الأهلي بنهاية مباريات فريقه، وسيكون في مقدمة اللاعبين للمعسكر الخارجي ويحق له مشاركة الأهلي في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا.
وأوضح المصدر ذاته، أن العبسي فضل التوقيع للأهلي، على الرغم من تقديم نادي التعاون عرضا مناسبا للاعب من أجل مواصلة مسيرته الاحترافية مع «السكري»، إذ حرص العبسي على العودة إلى مدينة جدة والبقاء بجانب أسرته، بعد سنوات قضاها مع نادي التعاون توج من خلالها بكأس الملك في الموسم الماضي. وفق لـ«عكاظ».