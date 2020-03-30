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أخبار محلية > مصادر: مركز الملك عبدالله يجري تجارب في أكسفورد والرياض لتطوير لقاح ضد ‏‏”كورونا”‏
30/03/2020   9:46 ص

مصادر: مركز الملك عبدالله يجري تجارب في أكسفورد والرياض لتطوير لقاح ضد ‏‏”كورونا”‏

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أكدت مصادر أن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في ‏الحرس الوطني، يجري حاليًا تجارب لتطوير لقاح ضد فيروس ‏كورونا المستجد (كوفيد 19) على متطوعين أصحاء‎، استنادا إلى لقاح كورونا “متلازمة الشرق الأوسط”.

وأوضحت المصادر، وفقًا لصحيفة “اليوم”، أن تجارب المرحلة الأولى ‏‏(أ) التي أُجريت في أكسفورد أظهرت نتائج مبشرة، فيما تجرى ‏المرحلة الأولى (ب) في الرياض؛ إذ تمت تجربة اللقاح على ‏أول 8 متطوعين.

وأبانت أنه تم حقن المتطوعين، بنسبة منخفضة من الفيروس خلال الأسبوعين الماضيين، بحيث يفصل بين المتطوع والآخر يومان، فيما ستبدأ الدفعة الثانية بتلقي اللقاح خلال الأسبوع الجاري، حيث يبلغ إجمالي المتطوعين 24 شخصًا.

مصادر: مركز الملك عبدالله يجري تجارب في أكسفورد والرياض لتطوير لقاح ضد ‏‏”كورونا”‏

أخبار محلية
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