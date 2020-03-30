شاهد.. شوارع مدن المملكة خالية من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول

وجدت الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في المملكة؛ لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” تجاوباً كبيراً من المواطنين والمقيمين، خاصة أمر منع التجول الجزئي المطبق منذ أسبوع، حيث تخلو الشوارع من المارة والسيارات تماماً خلال ساعات منع التجول.
وأظهر تقرير مصور بثته “الإخبارية”، بعض الشوارع الرئيسية في مدن (الخبر، والدمام، والرياض، وجدة، ومكة المكرمة)، الاستجابة الكبيرة من المواطنين والمقيمين والتزامهم بأمر منع التجول الجزئي، حيث أبرز خلو شوارع هذه المدن من المارة خلال ساعات منع التجول، رغم أن هذه المدن عُرفت بازدحام حركة السير بشوارعها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر في 22 مارس الجاري أمراً بتطبيق منع التجول الجزئي من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً، اعتباراً من 23 مارس 2020، ثم صدر أمر آخر بتمديد منع التجول ليبدأ من الساعة 3 عصراً في عدد من المدن، وتبع ذلك تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية بهذا الخصوص.
فيديو | مدن #المملكة تستجيب#الإخبارية pic.twitter.com/EseNWREkqD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 30, 2020
وفق “أخبار 24”.