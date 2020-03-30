روى شاب سعودي قصة إصابته هو و12 شخصاً من عائلته بفيروس “كورونا” الجديد، بسبب تجمع عائلي في منزل جدّهم.
وقال الشاب محمد المطيري في مقطع فيديو، إن عائلته قررت الالتزام بكافة التعليمات بما فيها الحجر المنزلي، مشيراً إلى أنهم وقعوا في خطأ تسبب في إصابتهم بالمرض وهو التجمع العائلي.
وأشار إلى أن العائلة اجتمعت بمنزل الجد ولم يظهر على أحد منهم أي أعراض مرضية، لكن الفيروس تفشى في العائلة، ليصيب جده ووالدته وخاله وخالته والأبناء أيضاً، موضحاً أن والدته بدأت تشعر بأعراض بعد أيام من هذا التجمع.
ولفت إلى أنهم اعتقدوا مثل الكثيرين أن تجمعاتهم العائلية تعد حجراً منزلياً؛ كون منازل عائلته قريبة من بعضها البعض ومنزل جده قريب أيضاً منهم، ناصحاً الجميع بالبقاء في المنزل والبعد عن التجمعات العائلية.
وفق “أخبار 24”.