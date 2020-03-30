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أخبار محلية > وصل إلى منزله قبل دقائق من فترة منع التجول.. عريس يروي تفاصيل حفل زواجه البسيط بالقريات
30/03/2020   9:44 ص

وصل إلى منزله قبل دقائق من فترة منع التجول.. عريس يروي تفاصيل حفل زواجه البسيط بالقريات

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قرر عروسان إلغاء مراسم زواجهما والاكتفاء بإتمام ليلة الزفاف بحضور عدد قليل من عائلتيهما في القريات؛ التزاماً منهما بتعليمات الوقاية من “كورونا”.

وأوضح العريس ويدعى منيف العنزي، أنه اتفق مع عروسته وعائلتها على إتمام الزواج بعد عقد القران الذي تم قبل فترة مع إلغاء كافة المراسم؛ في إطار الالتزام بتعليمات حكومة المملكة.

وبّين العنزي وفقاً لـ”المدينة”، أن زوجته تحركت مع شقيقها من سكاكا لتصل قبل المنع بدقائق إلى القريات لإقامة ليلة الزفاف داخل منزله بحضور أخواته، ومن ثم يتوجهان بعد ذلك إلى الفندق الذي حجز به للإقامة فيه.

ونوه إلى زوجته تعرضت لبعض المواقف الطريفة خلال توجهها من سكاكا إلى القريات، موضحاً أن شقيقات زوجته هن من قمن بتجهيزها في منزلها دون الذهاب لصالون تجميل النساء.

وصل إلى منزله قبل دقائق من فترة منع التجول.. عريس يروي تفاصيل حفل زواجه البسيط بالقريات

أخبار محلية
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