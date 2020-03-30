بالفيديو.. ذهب للعزاء فأصيب بـ”كورونا”.. مواطن بنجران يروي قصته مع المرض ويوجه نصيحة للجميع

روى مواطن بالحجر الصحي في نجران، قصة إصابته بفيروس “كورونا” الجديد وتطورات حالته الصحية، موجهاً نصيحة إلى الجميع بعدم الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه وتسبب في إصابته.
وقال المواطن زايد بن حارث في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه ذهب مع والده لحضور عزاء في الدمام، قبل أن يتجها فور عودتهما إلى أحد مستشفيات نجران للاطمئنان على صحتهما، مبيناً أن المستشفى أخذ عينات وطلب منهما البقاء في الحجر الصحي بالمنزل ثلاثة أيام.
وأضاف أن العينة الخاصة به كانت إيجابية وتأكدت إصابته بـ”كورونا” فيما كانت عينة والده سلبية، مشيراً إلى أنه اتجه إلى العزل الصحي للحصول على الرعاية اللازمة له. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الخدمات المُقدمة لهم في العزل مميزة وتتحسن حالتهم والطعام على أفضل ما يكون ويعيشون بصورة طبيعية وسط اهتمام كبير من الفرق الطبية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل وعدم الوقوع في الخطأ الذي ارتكبه من خلال الذهاب إلى التجمعات.
فيديو | من الحجر الصحي مواطن: تجمع العزاء سبب انتقال العدوى#الراصد pic.twitter.com/b3Eoq3Rhfp
— الراصد (@alraasd) March 29, 2020