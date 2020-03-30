بالفيديو.. أمانات المناطق تواصل أعمال تعقيم الشوارع للحد من انتشار “كورونا”

واصلت عدد من أمانات المناطق أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والأرصفة، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا” الجديد.
ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية مقاطع فيديو وصورا لأعمال التطهير والتعقيم في مناطق مكة المكرمة والقصيم والجوف والحدود الشمالية ونجران وحائل، بالإضافة إلى محافظة الأحساء.
#فيديو | أمانة #العاصمة_المقدسة تواصل أعمالها في غسيل وتعقيم و تطهير أنفاق المشاة بـ #مكة_المكرمة وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية للحد من إنتشار فيروس #كورونا الجديد.#البلديات_تكافح_كورونا#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/WKDAeYKn5L
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) March 29, 2020
#فيديو | في إطار جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس #كورونا.. أنهت أمانة منطقة #القصيم وبلديات المنطقة تطهير أكثر من (١٢) ألف موقع ضمن حملة التعقيم والتطهير في الشوارع والأرصفة والمواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والأسواق. #البلديات_تكافح_كورونا#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/xjAqdAGHb1
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) March 29, 2020
#فيديو | في إطار جهودها الاحترازية للحد من تفشي فيروس #كورونا الجديد .. كثّفت أمانة منطقة #الجوف حملات التعقيم في الشوارع الرئيسية والمواقع الخدمية والحيوية.
#البلديات_تكافح_كورونا#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/EoyCwGa7De
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) March 29, 2020
#فيديو | استمراراً للجهود المبذولة.. تواصل #أمانة_منطقة_الحدود_الشمالية وبأكثر من 370 ألية نظافة وإصحاح بيئي أعمالها للحد من انتشار فيروس #كورونا وذلك ضمن مبادرة #القطاع_البلدي واستكمالاً لاجراءاتها الاحترازية .#البلديات_تكافح_كورونا#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/V55nFtz7PD
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) March 29, 2020
#فيديو | واصلت أمانة منطقة #نجران عمليات تطهير وتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية والأحياء ضمن جهودها الوقائية للحد من تفشي فيروس #كورونا الجديد.#البلديات_تكافح_كورونا#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/gOjjOPfNmY
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) March 29, 2020
#صور | استكمالاً لجهودها للحد من انتشار فيروس #كورونا.. واصلت أمانة منطقة #حائل وبإشراف فريقها المتخصص بالنظافة والإصحاح البيئي حملتها المكثفة في تطهير وتعقيم وتنظيف سوق الخضار .#البلديات_تكافح_كورونا#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/wcFrYBE8sp
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) March 29, 2020
#صور | جهود أمانة #الأحساء للحد من إنتشار فيروس #كورونا الجديد مستمرة، من خلال تطهير وتعقيم أكثر من 149 موقعاً عبر آليات النظافة العامة والإصحاح البيئي.#البلديات_تكافح_كورونا #وزارة_الشؤون_البلدية_والقرويةالاحس pic.twitter.com/nnpPhhQb9r
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) March 29, 2020
وفق “أخبار 24”.