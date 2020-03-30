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أخبار المناطق > بالفيديو.. أمانات المناطق تواصل أعمال تعقيم الشوارع للحد من انتشار “كورونا”
30/03/2020   9:39 ص

بالفيديو.. أمانات المناطق تواصل أعمال تعقيم الشوارع للحد من انتشار “كورونا”

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واصلت عدد من أمانات المناطق أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والأرصفة، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا” الجديد.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية مقاطع فيديو وصورا لأعمال التطهير والتعقيم في مناطق مكة المكرمة والقصيم والجوف والحدود الشمالية ونجران وحائل، بالإضافة إلى محافظة الأحساء.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمانات المناطق تواصل أعمال تعقيم الشوارع للحد من انتشار “كورونا”

أخبار المناطق
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