مصادر: إقرار مشروع “الزواج المبكر”.. وهذه أبرز الشروط التي حددها

ذكرت مصادر أن وزارة العدل أقرت مشروع ضوابط الزواج المبكر، وحددت الشروط الواجب توافرها فيه، مشيرةً إلى أن ذلك سينطبق أيضاً على زواج السعودي من غير السعودية داخل المملكة.
وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن الشروط تضمنت اقتصار الإذن بعقد النكاح لمن هم دون الثامنة عشرة على المحكمة المختصة، وأن يكون الطلب مقدماً من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أي منهما.
ونوهت إلى أن الشروط تشمل تحقق القاضي من موافقة الشاب أو الفتاة من خلال الإقرار الصريح أمامه، والتأكد من خلال تقارير طبية ونفسية واجتماعية معتمدة بشكل رسمي من الاكتمال الجسمي والعقلي للراغبين بالزواج.
ولفتت إلى أن وزارة العدل منحت الجهات المعنية الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضبط أي مخالفة وتطبيق نظام حماية الطفل على المخالف.