عبادي الجوهر: هذه الأغنية وصلتني كلماتها عبر “واتسآب” وهذا سبب اعتزالي الغناء 3 سنوات

تحدث الفنان عبادي الجوهر عن فترة انقطاعه عن الغناء وابتعاده عن الساحة الفنية لمدة 3 سنوات، مبيناً أنه في تلك الفترة كان يمر بحالة نفسية سيئة.
وقال الجوهر خلال استضافته ببرنامج “كاربول كاريوكي” على قناة “SBC”، إن الحالة النفسية السيئة كان سببها وفاة زوجته وأخيه، ولم يكن يستطيع العمل وهو في هذه الحالة، لكنه عاد للفن بعدها بأغنية “الجرح أرحم”.
وأضاف أن أغنية “خلاص ارجع” وصلته كلماتها من امرأة لا يعرفها عن طريق “واتسآب”، حيث عرفته بنفسها وأرسلت له بعض كلمات الأغنية، وأعجب بها وتواصل مع المرأة وقام بتلحين الأغنية ولاقت قبولاً كبيراً. وفق “أخبار 24”.
وكشف أنه كان لاعب تنس طاولة على مستوى عال وكان ضمن لاعبي المنتخب السعودي للناشئين، لكنه ترك ممارسة اللعبة بعد اتجاهه للفن، مشيراً إلى أن تنس الطاولة تتطلب وقتاً طويلاً في التمرين ويعتقد أنه كان سيصبح أحد أبطال اللعبة لو استمر فيها.
الفنان #عبادي_الجوهر يتحدث عن سبب انقطاعة عن الغناء لمدة 3 سنوات.#عبادي_الجوهر_على_SBC
#كاربول_كاريوكي@HishamStar@abadialjohar1@cpk_saudia pic.twitter.com/EEgvbYlu1B
— SBC channel (@SBC_Channel) March 29, 2020
الفنان #عبادي_الجوهر: كنت لاعب تنس طاولة على مستوى كبير.🏓😎#عبادي_الجوهر_على_SBC
#كاربول_كاريوكي@HishamStar@abadialjohar1@cpk_saudia pic.twitter.com/9Pa7axobCe
— SBC channel (@SBC_Channel) March 29, 2020
الفنان #عبادي_الجوهر : كلمات أغنية “خلاص إرجع” وصلتني عبر الواتس أب من رقم غير معروف.#عبادي_الجوهر_على_SBC
#كاربول_كاريوكي@HishamStar@abadialjohar1@cpk_saudia pic.twitter.com/hQNEJRwpz8
— SBC channel (@SBC_Channel) March 29, 2020