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أخبار محلية > سمو أمير حائل وسمو نائبه يطمئنان على صحة مدير شرطة المنطقة
30/03/2020   9:35 ص

سمو أمير حائل وسمو نائبه يطمئنان على صحة مدير شرطة المنطقة

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم اتصالا هاتفيا بمدير شرطة منطقة حائل اللواء دكتور كتاب بن عقيلان العتيبي للاطمئنان على صحته بعد عملية جراحية أجراها في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، سائلاً الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اتصالا هاتفيا باللواء “العتيبي” للاطمئنان على صحته، متمنياً سمو نائب أمير المنطقة له السلامة الدائمة.

من جانبه أعرب اللواء “العتيبي” عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه على هذه اللفتة الكريمة، مثمناً اهتمام سموهما وتواصلهما الكريم.

سمو أمير حائل وسمو نائبه يطمئنان على صحة مدير شرطة المنطقة

أخبار محلية
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