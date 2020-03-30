شاهد.. “التجارة” تداهم وتغلق عمارة تجارية استغلتها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية

داهمت الفرق التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية، عمارة تجارية استغلتها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية، وذلك بعد تلقيها بلاغاً من أحد المواطنين.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها في “تويتر”، عدم التزام العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية خلال تخزينهم للأغذية، بالإضافة إلى ارتكابهم مخالفات لنظام العمل والعمال.
وقامت الوزارة بإغلاق العمارة التجارية واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
“التجارة” بالتعاون مع الجهات الأمنية وصحة البيئة تباشر بلاغ مواطن وتقف على عمارة تجارية تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية دون التزام بالاشتراطات الصحية ومخالفات لنظام العمل والعمال.
وعليه تم إغلاق الموقع واستدعائهم لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/a66ZBP902M
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 29, 2020
وفق “أخبار 24”.