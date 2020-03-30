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أخبار محلية > شاهد.. “التجارة” تداهم وتغلق عمارة تجارية استغلتها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية
30/03/2020   9:33 ص

شاهد.. “التجارة” تداهم وتغلق عمارة تجارية استغلتها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية

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داهمت الفرق التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية، عمارة تجارية استغلتها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية، وذلك بعد تلقيها بلاغاً من أحد المواطنين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها في “تويتر”، عدم التزام العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية خلال تخزينهم للأغذية، بالإضافة إلى ارتكابهم مخالفات لنظام العمل والعمال.

وقامت الوزارة بإغلاق العمارة التجارية واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. “التجارة” تداهم وتغلق عمارة تجارية استغلتها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية

أخبار محلية
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