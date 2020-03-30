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أخبار محلية > بالفيديو.. “متحدث الصحة” يبين مراحل “كورونا” من الإصابة إلى الشفاء
30/03/2020   9:30 ص

بالفيديو.. “متحدث الصحة” يبين مراحل “كورونا” من الإصابة إلى الشفاء

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمر بعدة مراحل من وقت الإصابة حتى تمام الشفاء.

وأوضح أن المراحل تبدأ بفترة الحضانة ومدتها 14 يوماً منذ دخول الفيروس إلى الجسم وبداية ظهور الأعراض، ثم فترة المرض ونشاط الفيروس حتى مرحلة التعافي منه.

وأضاف أنه منذ ظهور الأعراض قد تطول المرحلة وقد تقصر، وذلك يعتمد على عدة عوامل مثل العمر، والإصابة بأمراض أخرى، كما أن نشاط المناعة في الجسم له دور، والتأخر في الحصول على الرعاية الصحية أمر مؤثر جداً.

وتابع: “في حالة التأخر في الحصول على الرعاية الصحية، قد تتفاقم الحالة ولهذا ننصح بمجرد ظهور الأعراض التنفسية نلجأ للحصول على الرعاية، وقد يجلس بعض المرضى الذين ينومون في العناية المركزة لمدة أسابيع، فيما قد يمكث آخرون لعدة أيام فقط بسبب أن لديهم مناعة جيدة”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “متحدث الصحة” يبين مراحل “كورونا” من الإصابة إلى الشفاء

أخبار محلية
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