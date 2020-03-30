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أخبار محلية > بالفيديو.. خروج الدفعة الأولى ممن أمضوا 14 يوماً في الحجر الصحي بسبب كورونا
30/03/2020   9:28 ص

بالفيديو.. خروج الدفعة الأولى ممن أمضوا 14 يوماً في الحجر الصحي بسبب كورونا

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطعا لخروج الدفعة الأولى ممن أمضوا 14 يوماً في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد19 بعد أن أثبتت نتائج التحاليل سلامتهم من الفيروس.

وأوضحت الإمارة أنه سيتم تسهيل نقل الأفراد إلى ذويهم في مُدنهم، فيما تحدث عدد من أعضاء الفريق الصحي الذي أشرف عليهم معبرين عن سعادتهم بخروجهم وهم بصحة جيدة، وأنهم سيودعونهم بالورود.

وأوضح عدد ممن مكثوا في الحجر الصحي عن سعادتهم الكبيرة بما قدم لهم من وزارة الصحة والجهات الأخرى، وبما رأوه من الاهتمام الكبير بهم، خلال تلك الفترة، حتى خروجهم بباقات الورود.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خروج الدفعة الأولى ممن أمضوا 14 يوماً في الحجر الصحي بسبب كورونا

أخبار محلية
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