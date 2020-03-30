بالفيديو.. خروج الدفعة الأولى ممن أمضوا 14 يوماً في الحجر الصحي بسبب كورونا

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطعا لخروج الدفعة الأولى ممن أمضوا 14 يوماً في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد19 بعد أن أثبتت نتائج التحاليل سلامتهم من الفيروس.
وأوضحت الإمارة أنه سيتم تسهيل نقل الأفراد إلى ذويهم في مُدنهم، فيما تحدث عدد من أعضاء الفريق الصحي الذي أشرف عليهم معبرين عن سعادتهم بخروجهم وهم بصحة جيدة، وأنهم سيودعونهم بالورود.
وأوضح عدد ممن مكثوا في الحجر الصحي عن سعادتهم الكبيرة بما قدم لهم من وزارة الصحة والجهات الأخرى، وبما رأوه من الاهتمام الكبير بهم، خلال تلك الفترة، حتى خروجهم بباقات الورود.
#فيديو 🎥
تحت إشراف #إمارة_منطقة_مكة وبالتعاون مع وزارتي #الصحة و #النقل خروج الدفعة الأولى ممن أمضوا 14 يوماً في الحجر الصحي وأثبتت نتائج التحاليل سلامتهم من فيروس #كورونا وتسهيل نقلهم إلى ذويهم في مُدنهم.
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— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 29, 2020
وفق “أخبار 24”.