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أخبار محلية > “سكني” يطلق مشروعين جديدين في جدة بأكثر من 8 آلاف وحدة سكنية
30/03/2020   9:27 ص

“سكني” يطلق مشروعين جديدين في جدة بأكثر من 8 آلاف وحدة سكنية

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أطلق برنامج “سكني” مشروعين سكنيين تحت الإنشاء في محافظة جدة، بالشراكة مع القطاع الخاص، يوفران 8083 وحدة سكنية، لتصل المشاريع تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة إلى 14 مشروعاً، توفر 63 ألف وحدة.

والمشروع الأول “أبحر بارك” شمال جدة يقع عند تقاطع شارعي الملك سعود والأمير عبدالله الفيصل، ويوفر 8 آلاف شقة تحت الإنشاء، على مساحة تتجاوز 1.1 مليون متر مربع، ومساحة مسطح البناء بين 125 و256 مترا مربعا للوحدة، وتبدأ أسعارها من 406 آلاف ريال بأقساط شهرية 1355 ريالا.

والمشروع الآخر هو “قرية موجان” شمال محافظة جدة، على مساحة إجمالية تبلغ 28.3 ألف متر مربع، ويضم 83 فيلا تحت الانشاء ينفذها القطاع الخاص، بسعر يبدأ من 950 ألف ريال، وبقسط شهري يبدأ من 3167 ريالا، والمساحات ما بين 225-308 أمتار مربعة.

وأوضح برنامج “سكني” أن على الراغبين في الحجز زيارة موقع أو تطبيق “سكني” والاطلاع على التفاصيل والحجز إلكترونياً، أو الاتصال على 199090.

"سكني" يطلق مشروعين جديدين في جدة بأكثر من 8 آلاف وحدة سكنية

وفق “أخبار 24”.

“سكني” يطلق مشروعين جديدين في جدة بأكثر من 8 آلاف وحدة سكنية

أخبار محلية
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