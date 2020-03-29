“متحدث البنوك”: تأجيل سداد الأقساط 6 أشهر لمن فقدوا وظائفهم أو تأثرت أنشطتهم دون تكلفة إضافية

أكد طلعت حافظ المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية أن هناك مبادرة لدعم العملاء الأفراد بتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم اعتبارا من الشهر القادم لتسدد بعد 6 أشهر.
وأوضح خلال مداخلة على برنامج “يا هلا” على “خليجية” أن الأفراد الذين يعملون في مهن حرة أو في منشآت صغيرة ومتوسطة وفقدوا وظائفهم لأي سبب من الأسباب، ومنها تأثير فيروس كورونا على النشاط، يحق لهم التقدم للبنك وطلب تأجيل السداد 6 أشهر وإعادة الجدولة دون أي تكلفة. حسب “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الجدولة موجودة من قبل، وهي اختيارية واجبارية، وحالة كورونا اجبارية، ويمكن أن يتقدم المتضرر للبنك بإثبات فقد وظيفته للاستفادة من تأجيل السداد.
#فيديو
أ. طلعت حافظ – المتحدث الرسمي للبنوك السعودية يعلن عبر #برنامج_ياهلا عن مبادرة دعم العملاء الذين فقدوا وظائفهم ومصدر رزقهم بسبب #كورونا، وتفاصيل التقدم لها في البنوك السعودية..#خليجية pic.twitter.com/VS3lgYzZa9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 29, 2020