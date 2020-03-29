"شؤون الحرمين" تنشر جدول التناوب اليومي بين أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين جدول التناوب اليومي لأئمة الحرمين الشريفين، الذي بدأ تطبيقه اليوم الأحد، حِرصاً على تطبيق أعلى التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب الجدول، يؤم المصلين في جميع الصلوات بالحرم المكي يوم الأحد الشيخ عبد الرحمن السديس، ويوم الاثنين الشيخ سعود الشريم، والثلاثاء الشيخ ياسر الدوسري، والأربعاء الشيخ فيصل بن حميد، والخميس الشيخ عبد الله عواد الجهني، والجمعة الشيخ بندر بليلة، والسبت الشيخ ماهر معيقلي.
وفي الحرم النبوي الشريف سيؤم الإمام المصلين في صلاة واحدة على مدار اليوم، ففي صلاة الفجر الشيخ عبدالله البعيجان، والظهر الشيخ أحمد طالب بن حميد والعصر الشيخ أحمد بن علي الحذيفي، والمغرب الشيخ عبد الباري الثبيتي، والعشاء الشيخ عبد المحسن محمد القاسم.
وفق “أخبار 24”.