تهكم أمريكي مقيم في السعودية على الإجراءات التي اتخذتها بلاده لإعادة رعاياها في دول العالم، مشيرا إلى أن العودة في هذا الوقت مستحيلة لتفشي المرض هناك، فيما أشاد بتعامل السعودية مع الفيروس.
وقال الرجل في مقطع فيديو إن الولايات المتحدة بها أكثر إصابات بفيروس كورونا على كوكب الأرض، متسائلا لماذا أعود لبلدي؟ ومن يريد أن يفعل ذلك؟ واصفا طلب بلاده بالعودة بأنه غير منطقي.
وأضاف أن العودة لأمريكا الآن تشبه الذهاب إلى بركان ثائر، وأنه سيبقى في المملكة وسيكون بخير، مخاطبا المسؤولين الأمريكيين: هل رأيتم ما فعله السعوديون؟ إنهم يقومون بعمل رائع هنا لمكافحة الفيروس، وبقائي هنا أفضل من أي شيء آخر.
وفق “أخبار 24”.