تفقد وزير السياحة أحمد الخطيب عدداً من مرافق الإيواء السياحي تمهيداً لتسليمها لوزارة الصحة والجهات المختصة لاستخدامها في الحجر الصحي.
ووقف الوزير على جاهزية المرافق واستيفائها للمعايير الخاصة بالمرافق المخصصة لاستقبال حالات الحجر الصحي.
وكانت وزارة السياحة قد جهزت في مدن الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية عدة مرافق سياحية، منها 13 مرفقاً في الرياض، و10 في مكة، و10 في المدينة، وتعمل في الوقت الحالي على تأمين مرافق أخرى للتأكد من جاهزيتها عند الحاجة.
ودعا وزير السياحة ملاك الفنادق ومرافق الإيواء الراغبين في التبرع بوحداتهم السكنية لاستخدامها في الحجر الصحي إلى التواصل مع مركز الاتصال السياحة 930 للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير.
وفق “أخبار 24”.