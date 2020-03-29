قررت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان، تفعيل تقنية “الدرونز” لإجراء مسح حراري وفحص العاملين بمشاريع برنامج “سكني” بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من سلامتهم من فيروس “كورونا” الجديد.
وقال المشرف العام على التطوير العقاري بالوزارة المهندس مازن الداوود، إن الوكالة عمدت إلى استخدام تقنية “الدرونز” في الكشف على سلامة العاملين للحفاظ على سلامتهم الصحية، وضمان استمرار العمل في استكمال بناء المشاريع، وتنفيذاً للخطوات الإجرائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
ولفت إلى أن هناك نحو 57 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف مناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.