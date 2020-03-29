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29/03/2020   6:59 م

“الصحة”: وفاة 4 حالات وتسجيل 96 حالة جديدة بفيروس “كورونا”

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1299 حالة.

وقال الناطق باسم الصحة محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليوم إن 28 حالة مرتبطة بالسفر وجميعها كانت بالحجر الصحي منذ لحظة وصولها .

وأبان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الحالات إلى 8 حالات، وأنه تم شفاء 29 حالة ليرتفع عدد المتعافين إلى 66 شخصاً، لافتاً إلى أن هناك 12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الكاملة.

وأبان أن 68 من حالات الإصابة الجديدة هي لحالات مخالطة لحالات سابقة مرصودة لدى الوزارة، داعياً الجميع للسعي لطلب الرعاية الطبية مع أول ظهور لأعراض.

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: وفاة 4 حالات وتسجيل 96 حالة جديدة بفيروس “كورونا”

أخبار محلية
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