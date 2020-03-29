“شرطة الرياض”: القبض على 12 شخصاً بينهم امرأتان بعد تداول مقطع لشخص يجاهر بعلاقة محرمة

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، إن المتابعة الميدانية والتقنية التي تجريها شعبة التحريات والبحث الجنائي أسفرت عن القبض على المتورطين في مقطع فيديو متداول أظهر شخصاً يجاهر بإقامة علاقة محرّمة مع امرأة ويتباهى بذلك.
وأضاف أن الشخص ظهر كذلك في أحد فنادق مدينة الرياض يتعاطى المخدرات مع عدة أشخاص، ويتلفظ بعبارات خادشة للحياء، وحاول كذلك تضليل رجال الأمن من خلال تنقله بين ثلاثة مواقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض.
وأكد التويجري أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد موقعه والقبض عليه وبرفقته امرأة في شقة مفروشة في حي القادسية شرق الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن التحريات أسفرت كذلك عن القبض على عشرة أشخاص ذوي صلة بالقضية بينهم امرأة، مشيراً إلى أن جميع المقبوض عليهم سعوديون في العقدين الثاني والثالث من العمر.
وبين المقدم التويجري أن الموقوفين ضبطت بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مسكرة ومخدرة، لافتاً إلى أنهم أحيلوا بعد توقيفهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.