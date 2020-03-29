هل من المحتمل تسجيل حالات جديدة بـ”كورونا” بعد انتهاء منع التجول؟.. “الصحة” تجيب

أجاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، على تساؤل يشغل كثيرين حول احتمال تسجيل حالات جديدة في المملكة بعد انتهاء فترة منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها.
وقال العبد العالي في مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر حساباتها بـ “تويتر”، إن العالم كله قد يسجّل حالات جديدة بالرغم من الالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك لطبيعة فيروس كورونا المستجد الذي قد يتحوّل إلى فيروس موسمي.
وطمأن “متحدث الصحة” الجميع بأنه بالرغم من احتمال تسجيل حالات جديدة؛ إلا أنه بوجود اللقاحات والتمسك بالإجراءات الوقائية فيمكن التقليل من فرص الإصابة بكورونا أو غيره من الفيروسات الموسمية. وفق “أخبار 24”.
من #أسئلة_كورونا المتداولة،
بعد انتهاء فترة منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها بإذن الله هل هناك احتمال تسجيل حالات جديدة؟#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/ul431a6aI1
— صـ حـ ـة ا لـ ر يـ ـا ض (@riyadhhealth) March 29, 2020