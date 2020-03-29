“الأمن العام” يتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة لمن لديهم ظروف طارئة واستثنائية

أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام عن تخصيص فريق عمل تابع لمكتب مدير الأمن العام يعمل على مدار الساعة، لتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة لمن لديهم ظروف طارئة وإستثنائية.
وأوضح الأمن العام في بيان عن تلقي طلبات التنقل عبر البريد (roc@ps.moi.gov.sa)، على أن تتضمن الرسالة بيانات المستفيد ووسيلة الاتصال به وشرحاً موجزاً لظروفه -مرفقاً بها ما يؤكد ذلك- التي تتطلب انتقاله من منطقة إلى أخرى.
وأضاف أنه سيتم التواصل مع مقدم الطلب مباشرة، مؤكداً أنه لن يتم السماح بالتنقل بين مناطق المملكة إلا لمن لديهم ظروف استثنائية طارئة تتطلب ذلك، مهيباً بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات بكافة أشكالها، وذلك لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه. وفق “أخبار 24”.