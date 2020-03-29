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أخبار محلية > “الضمان الصحي” يلزم مزودي الخدمة بعلاج المشتبه بإصابتهم بكورونا قبل الحصول على موافقة شركات التأمين
29/03/2020   6:56 م

“الضمان الصحي” يلزم مزودي الخدمة بعلاج المشتبه بإصابتهم بكورونا قبل الحصول على موافقة شركات التأمين

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أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميما هاما لشركات التأمين ومزودي الخدمة المعتمدين بمعاملة حالات الاشتباه بفيروس كورونا معاملة الحالات الطارئة وتقديم الخدمة مباشرة دون الرجوع للشركة.

وأوضح أنه يتم بعد ذلك الرفع بطلب الموافقة خلال 24 ساعة، ويمكن للمؤمّن له الحصول على الخدمة خارج الشبكة نظراً للأوضاع الراهنة، والتي يجب فيها اتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وعرّف المجلس حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بأنها الحالات المخالطة لحالات مؤكد إصابتها بالفيروس، والحالات القادمة من خارج المملكة، والمشتبه بإصابتها بالفيروس، حيث تُعتبر من مستويات الرعاية الطبية العاجلة. وفق “أخبار 24”.

“الضمان الصحي” يلزم مزودي الخدمة بعلاج المشتبه بإصابتهم بكورونا قبل الحصول على موافقة شركات التأمين

أخبار محلية
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