“الخطوط السعودية” تعلن تسيير رحلات لشحن البضائع في طائرات الركاب

أعلنت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عن تسيير رحلات بين المملكة وعدد من دول العالم بطائرات مخصصة للركاب، لأغراض الشحن فقط، وذلك بالتعاون مع شركة الخطوط السعودية للشحن.
يأتي ذلك ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى الاستفادة من السعات المتاحة للشحن على تلك الطائرات في مضاعفة طاقة عمليات التشغيل اللوجستي والشحن بين المملكة والعديد من دول العالم، في ظل تعليق رحلات المسافرين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السعودية المكلف، الكابتن إبراهيم الكشي، إن طبيعة المرحلة الحالية تحتم تضافر الجهود لدعم الدولة في السيطرة على فايروس “كورونا” الجديد ومنع انتشاره في المملكة، لافتا إلى أن القرار يعزز قدرات هذا القطاع المهم. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن، عمر حريري، إن هذا الإجراء يضمن مواصلة عمليات الإمداد ونقل الشحنات من وإلى المملكة بطاقة استيعابية أكبر.