نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متحدث “الداخلية”: جميع خدماتنا الإلكترونية متاحة عبر “أبشر”.. ولا حاجة للخروج من المنزل
29/03/2020   6:54 م

متحدث “الداخلية”: جميع خدماتنا الإلكترونية متاحة عبر “أبشر”.. ولا حاجة للخروج من المنزل

+ = -
989

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، التأكيد على المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى خلال فترة السماح بالتجول.

وقال الشلهوب، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة فيروس كورونا المستجد، إن الوزارة تتيح جميع خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “أبشر”، مؤكداً أنه ليست هناك حاجة للخروج من المنزل لقضاء الخدمات المرتبطة بالوزارة.

وأضاف أن جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية في تطبيق قرار المنع، مشيداً بالتزام المواطنين والمقيمين بقرار المنع والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الوبائي.

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الداخلية”: جميع خدماتنا الإلكترونية متاحة عبر “أبشر”.. ولا حاجة للخروج من المنزل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094956.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.