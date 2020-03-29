سخرت تطبيقها لتوصيل الطلبات بالمجان.. “أمير القصيم” يكرم المواطنة مريم المطيري

كرّم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، المواطنة مريم المطيري، وذلك نظير مساهمتها الخيرية والوطنية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمحافظة عنيزة.
وجرى التكريم في مكتب الأمير بديوان الإمارة، اليوم (الأحد)، وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق الخمعلي.
وأشاد أمير القصيم بالمبادرة الوطنية الجليلة التي قدّمتها المواطنة من خلال تسخير تطبيقها لتوصيل الطلبات بالمجان لطلبات الصيدليات لأهالي المحافظة، وتقديمها مجموعة طبية بالمجان للوقاية من فيروس كورونا؛ عبارة عن معقمات وكمامات وقفازات. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، أعربت المواطنة مريم المطيري عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على هذه اللفتة، التي تظهر مدى حرصه على متابعة كل ما يقوم به أبناء وبنات الوطن من مبادرات اجتماعية وخيرية لتجاوز هذه الجائحة، مشيرة إلى أن ما قدمته هو لرد جزء من الجميل الذي قدّمه الوطن.