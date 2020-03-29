دعم سريع من “الغذاء والدواء” لشركات التغذية والأدوية لمواجهة تحديات “كورونا”

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء تخصيص نماذج تفاعلية للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية لتجاوز تحديات فيروس “كورونا”.
وأوضحت الهيئة أن النماذج تتيح التواصل بشكل فوري مع الشركات التي تواجه تحديات في الاستيراد أو توفر المواد الخام أو تسجيل منتجات أو أي طلبات تتعلق بمواجهة الفيروس، إضافة إلى ما تقدمه الهيئة من خدمات لقطاع الأعمال عبر قنواتها الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروعها في أنحاء المملكة.
ودعت منشآت القطاع الخاص في أنشطة التغذية والأدوية والأجهزة الطبية والتي تواجه أي تحديات بسبب الانتشار العالمي لـ”كورونا” للتواصل معها من خلال نماذج الدعم السريع التي يمكن الدخول عليها عن طريق الموقع الرسمي للهيئة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ مركز الاتصال الموحد يعمل بكامل طاقته لتلقي البلاغات والاستفسارات والتواصل مع العملاء وتقديم خدمات متنوعة للمستفيدين عبر تقنيات “العمل عن بُعد”.