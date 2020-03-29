اعتباراً من اليوم.. “صحة المدينة” تمنع زيارة المرضى وتلغي ومواعيد العيادات الخارجية

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أنه سيتم إلغاء زيارة المرضى ومواعيد العيادات الخارجية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 5 / 8 / 1441هـ.
وأوضحت صحة المدينة، أن ذلك يأتي عملاً بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المراجعين وسلامة المرضى المنومين في المستشفيات.
وشمل القرار إلغاء الزيارة والمواعيد عن مستشفى الملك فهد، ومستشفى الميقات، ومستشفى مدينة الحجاج، ومستشفى أحد، ومستشفى التأهيل الطبي، بالإضافة لمجمع إرادة للصحة النفسية، ومركز أمراض وجراحة القلب، ومستشفى المدينة العام، ومستشفى النساء والولادة والأطفال. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه سيتم التواصل مع المراجعين والمرضى والزوار من قبل المستشفى، وذلك لتحديد موعد آخر.