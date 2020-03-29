أقصر حفل زفاف بالمملكة.. أقيم بظهران الجنوب واستمر لــ15 دقيقة فقط

أقيمت في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير أقصر مراسم زواج بالمملكة، حيث لم تتعد الـ15 دقيقة فقط، حيث اتفق أهل العروسين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وقال ذوو العروسين، إن الزواج الذي أقيم أمس الأول (الجمعة) حُدد موعده قبل عدة أشهر وتم التجهيز له على نطاق واسع مثل باقي الاحتفالات التي تشتهر بها منطقة عسير، مشيرين وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أنهم قرروا بعد أزمة “كورونا”، اختصار الحفل بدلاً من تأجيله.
ولم يحضر إلى حفل الزواج سوى العريس ويدعى محمد آل عامر، وشقيق العروسة صالح آل عامر، الذي أكد أن زواج شقيقته بابن عمها وافق يوم أمس بعد أن تم تحديده منذ فترة طويلة، لكنهم اتفقوا على أن يكون مختصراً، حيث حضر العريس وأخذ زوجته في السيارة.
وأشار إلى تلقيهم مئات الرسائل والاتصالات التي تهنئهم وتدعو لهم بالتوفيق، وتشجع الجميع على الاقتداء بهم واختصار احتفالات الزواج والبعد عن أي مظاهر أو تجمعات تساعد على تفشي الفيروس.