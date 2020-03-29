“البحرين” تطالب قطر بوقف التدخل في ترتيبات إجلاء مواطنيها

طالبت مملكة البحرين السلطات القطرية بوقف التدخل في ترتيبات إجلاء مواطنيها الراغبين في العودة إلى البحرين، مبينة أنها ستسير غداً رحلة طيران تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء مواطنيها العالقين في الدوحة.
وقال مركز الاتصال الوطني البحريني في بيان له اليوم (الأحد)، إن البحرين، ومنذ انتشار فيروس “كورونا”، بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إليها، خاصة الموجودين في إيران، عبر رحلات جوية مباشرة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية.
ودعا المركز، السلطات بالدوحة إلى وقف التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرض كافة المسافرين على تلك الرحلات للمخاطر الصحية الماثلة بسبب تفشي الفيروس كورونا، وكذلك طواقم تلك الطائرات والمسافرين وموظفي المطارات التي تعبر من خلالها تلك الرحلات التي تفتقر للقواعد الصحية اللازمة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة اتباع الدوحة القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي.