وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين بعد تعرضه لجلطة

توفي الفنان الكويتي، سليمان الياسين، اليوم (الأحد)، عن عمر يناهز 71 عاماً، إثر وعكة صحية شديدة.
وذكرت وسائل إعلامية كويتية، أن الفنان الراحل قد تعرض لوعكة صحية قبل أيام تسببت في إصابته بجلطة، نُقل إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم.
ونعى عدد من نجوم الفن والإعلام، الفقيد معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وفق “أخبار 24”.
ويعد الياسين أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، وشارك في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، وعمل في تلفزيون الكويت، وأسس شركة للإنتاج الفني، ومن أبرز أعماله “خوات دنيا، غريب، الشمس تشرق مرتين، بيت تسكنه سمره، أجندة”.