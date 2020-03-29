مفتي المملكة: من يبصق على الأماكن العامة لنقل العدوى مفسد وخبيث ويجب معاقبته

علق مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على المقطع المتداول لقيام أحد المقيمين المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد بالبصق على عربات التسوق في أحد الأسواق في محافظة بلجرشي.
وقال آل الشيخ، وفقا لصحيفة “الرياض”، إن من يتعمد إيذاء المسلمين ويبصق على الأماكن العامة والطرقات لنقل العدوى، آثم ومفسد وخبيث، وليس في قلبه رحمة ولا إيمان.
وشدد على ضرورة أن يتم الأخذ على يده وعقابه بالطريقة التي يقرها ولي الأمر من تعزير مناسب لما يسببه من ضرر للمسلمين، داعيا الجميع إلى البعد عن كل سلوك مشين يضر الآخرين.
وكان محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، أوضح أن الفحوصات التي أجريت للوافد أثبتت إصابته بفيروس “كورونا”، مشيراً إلى أنه تعمّد البصق على العربات وعلى الجدران والأسطح لنقل العدوى بين مرتادي السوق.