يباشر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، مهام عمله إلكترونيًا عن بعد، وذلك تنفيذاً للقرارات والإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وأظهرت صور نشرتها “رئاسة الحرمين”؛ السديس في منزله وهو يقوم بمتابعة وإنجاز المعاملات الخاصة بالحرمين الشريفين من منزله.
وأكد السديس حرصه على استمرار العمل كما كان وعدم تأثره بالظروف الحالية التي اقتضتها الضرورة، مبيناً أن الرئاسة ممثلة بكل وكالاتها ولجانها ومجالسها مستمرة في تقديم جميع أعمالها إلكترونيًا كما كان خلال الفترة الماضية.
وشدد على ضرورة استشعار المسؤولية من جميع المواطنين والمقيمين، وبما في ذلك كافة المسؤولين في كل القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة بتعليق الحضور لمقار العمل.
وفق “أخبار 24”.