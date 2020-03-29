الأهلي يستأنف أمام «كاس»

كشفت مصادر خاصة عن لجوء النادي الأهلي إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” من أجل استئناف الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” القاضي بحصول نادي سانتوس لاجونا المكسيكي على حكم، يُلزم الأهلي بدفع 7.5 مليون دولار، قيمة الدفعتين الثانية والثالثة من صفقة انتقال الرأس الأخضري دجانيني تفاريس، مهاجم فريق الأهلي، خلال الصيف قبل الماضي، إضافة إلى 745 ألف دولار غرامة تأخير.
وأوضح لـ “الرياضية” دانتي إليزالدي، رئيس نادي سانتوس لاجونا، أن الأهلي تأخر في تسديد الدفعة الثالثة، مستغربًا من تأخره في الدفع.
وقال: “هزمنا الأهلي في فيفا، وسنهزمه في كاس، لكنَّ القضية ما زالت معلَّقة هناك”.
وأضاف دانتي “نطالب بجميع المبالغ المتأخرة، إضافة إلى ما يُقدَّر بـ 10 في المئة من جميع المبالغ المتأخرة”.
وكشف رئيس سانتوس لاجونا عن تأخر الأهلي أكثر من خمسة أشهر في تسديد الدفعة الثانية، المستحقة في يناير الماضي، والدفعة الثالثة أيضًا، المقدَّرة بـ 3.75 مليون دولار، والمستحقة في يوليو الماضي.
وأوضح إليزالدي، أنه سبق أن تقدم بشكوى مماثلة ضد الأهلي بعد تأخره في تسديد الدفعة الأولى البالغة 7.5 مليون يورو، لمدة أربعة أشهر، قبل أن يحصل عليها لاحقًا.