أحمد جميل يعدد أسباب ثلاثية الاتحاد التاريخية

كشف أحمد جميل قائد اتحاد جدة السابق، سر تحقيق فريقه الثلاثية التاريخية في موسم 1996ـ 1997، مطالبا الاتحاديين بدعم ومساندة اللاعبين لتجاوز الأزمة.
وقال أحمد جميل في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد عبر قناة “إس بي سي”: “شعور متابعة تقرير الثلاثية التاريخية للاتحاد بحصد كأس الاتحاد السعودي وكأس ولي العهد والدوري لا يوصف، والقميص الذي أرتديه حققت به الثلاثية والرباعية الاتحادية، ودائما يذكرنا بالإنجازات التي حققناها مع العميد”.
وواصل: “المدرب ديميتري مميز ويمتلك قدرات كبيرة، ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين ويكون قريبا منهم، وكنا نبعد عنه لكي يعود ولكنه عاد وتأسف”.
وأضاف: “أثناء تدريب ديميتري لنا، كانت من صلاحياتي في قيادة الاتحاد أن أطرد اللاعبين في حال تأخرهم أو معاقبتهم، وحقيقة جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ورجال ويحبون الكيان ولديهم إصرار وعزيمة لتحقيق الإنجازات التي تليق بالنادي”. وفق “أخبار 24”.
وأشار: “لم نتوقع تحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 1996ـ1997، لكن أول بطولة كانت حافزا كبير لنا، وبدعم الجمهور والإدارة والإصرار والعزيمة عند اللاعبين نجحنا، وكنا نساعد بعضنا البعض كثيرا، ووفقنا الله بتحقيق الإنجاز بالنهاية”.
وتابع: “روح الاتحاد ليس لها مثيل، حتى المهاجمين كانوا يدافعون معنا وقت ما نطلب منهم، وفترة الثلاثية كنا نستمر لـ 8 أشهر لا نستلم الرواتب، والروح الاتحادية هي من أتت بالبطولات”.
وأردف: “نحن كلاعبين لم يكن لدينا أي شيء إلا أن نلعب للكيان، ونتبع تكتيك المدرب ديميتري في فترته، وأتمنى من الجمهور الاتحادي أن يصبر على اللاعبين من صغار السن ودعمهم، وأن يكون الجميع خلف ناديهم وسنتجاوز تلك الأزمة بإذن الله”.