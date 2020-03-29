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اخبار رياضية > «البطولة المجمعة» أمل الاتحاد الآسيوي في إنقاذ دوري الأبطال
29/03/2020   1:19 م

«البطولة المجمعة» أمل الاتحاد الآسيوي في إنقاذ دوري الأبطال

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بدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مخاطبة الاتحادات الوطنية التي يشارك أندية منها بدوري أبطال آسيا؛ لمناقشة مقترح إقامة بقية مباريات دور المجموعات عبر نظام البطولة المجمعة، في شهر أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اتخذ قراراً بإيقاف كل البطولات التي يشرف على تنظيمها؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلب دول القارة الصفراء.

ويسعى الاتحاد الآسيوي لإنقاذ مستقبل النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2020، في ظل أنباء مبشرة بانحسار أزمة الفيروس تدريجيًّا. وفق “الجزيرة”.

ومن المتوقع أن يقرر الاتحاد الآسيوي مستقبل دوري أبطال آسيا بعد استقباله كل مقترحات الاتحادات الوطنية المنبثقة من الاجتماعات السابقة.

ويعد السيناريو الأقرب هو لعب دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة يتم تحديدها.

«البطولة المجمعة» أمل الاتحاد الآسيوي في إنقاذ دوري الأبطال

اخبار رياضية
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