الغنام: النصر .. أجمل اللحظات

أوضح خالد الغنام لاعب فريق النصر لكرة القدم، أنه بدأ بممارسة التمارين الرياضية المنزلية بمتابعة من قبل الطبيب البرتغالي بازيل روربيرو؛ مشيرا إلى أنه مستمر في التمارين التأهيلية بعدما تعرض لإصابة التمزق في العضلة الخلفية.
وقال لـ«الاقتصادية» الغنام؛ “وضع لي طبيب النادي برنامجا تدريبيا تأهيليا لممارسة التمارين في المنزل، التي تتركز على العضلات الخلفية، حيث أقوم بأدائها بشكل يومي دون انقطاع وعلى فترتين، الفترة الأولى صباحية تكون للجري في أحد الأماكن المخصصة للمشي في الخبر، والثانية خاصة بتدريبات برنامج طبيب النادي”.
وأضاف، “حاليا لا أعاني من أي إصابة ولله الحمد، وأصبحت جاهزا للدخول في التدريبات الجماعية عند عودة النشاط الرياضي، لكن القرار بيد الجهاز الفني وطبيب النادي، فربما لديه برنامج تأهيلي خاص عند عودتنا للتدريبات”.
وكشف الغنام؛ المنضم خلال فترة الانتقالات الثانية “الشتوية” للنصر، عن أنه يشعر بأجمل اللحظات منذ انضمامه إليه، وقال “الأجواء تساعد أي لاعب على الانسجام بشكل سريع، والدعم الذي نحظى به من قبل صفوان السويكت؛ رئيس النادي، وعبدالرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الفريق يسهل علينا وتيرة العمل، ويجعل كل تركيزنا منصبا على تقديم كل ما لدينا داخل أرضية الملعب، ولا أنسى الثقة التي نلتها من قبل المدرب البرتغالي فيتوريا؛ من اليوم الأول من حضوري، حيث يساعدنا جميعا من خلال توجيهاته ونصائحه”.
وزاد، “لا أستطيع وصف شعوري وأنا ألعب ومن خلفنا جماهير النصر التي تدعمنا، ومدرج عظيم يعد الوقود الحقيقي لنا، وبإذن الله سنسعدهم بتحقيق ما يريدونه”.