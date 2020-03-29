الحماد: رجالات الهلال سيبقون «محيط الرعب» في عهدة النادي

أكد مهاجم الهلال السابق سعود الحماد أن تجديد إدارة الهلال لعقد ملعب جامعة الملك سعود، أمر مهم جدا واستراتيجي خلال الفترة المقبلة، والذي سينتهي في أكتوبر المقبل بعد ثلاثة مواسم مضت، لما يملك من مواصفات عدة، سواء جماهيرياً أو استثماريا.
وقال: «أنا متأكد أن إدارة الهلال وضعت الخيار الأول والأفضل الاستمرار بالدخول في منافسة جديدة على استثمار ملعب جامعة الملك سعود بعد انتهاء العقد مع صلة وجامعة الملك سعود وجميع أندية العاصمة الرياض تتمنى الحصول عليه لما يملكه من إمكانيات كبيرة وموقع استراتيجي في العاصمة وتحفة معمارية مميزة وجميلة أعجب بها الجميع، ودائما يشهد حضورا كبيرا من الجماهير فريق الهلال والفرق المنافسة وخصوصا العوائل».
واضاف: «إدارة الهلال بقيادة المميز فهد بن نافل لا تحتاج إلى وسيط كونها تملك شركة استثمارية يحق لها المنافسة على الفرص الاستثمارية دون الحاجة إلى وسطاء، وجميع الهلاليين يتمنون استمرار الفريق في ملعب الجامعة الذي صمم وفق أحدث المعايير العالمية ويحاكي العديد من الملاعب العالمية في الدول المتقدمة كرويا والذي يتسع إلى 25 ألف متفرج وحقق الفريق عليه نتائج جيدة على المستوى المحلي والقاري وخصوصا ذهاب نهائي آسيا أمام أوراوا الياباني الذي سهل تحقيق الإنجاز القاري في نسخة 2019، واستعادة إنجاز مفقود للكرة السعودية وزعيمها والمشاركة العالمية مع كبار القارات، لذا فإنني أقول إنه أصبح مطلبا لجميع الهلاليين من أعضاء شرف والمحبين، لتقديم أفضل عرض في المناقصة الخاصة، إذا لم يكن هناك تخطيط لإقامة استاد رياضي خاص أكبر وافضل من محيط الرعب».وفق “الرياض”.
ومضى يقول: «إذا لم يكن هناك نية وتخطيط، فلن يتردد رجال الزعيم بالدعم وبتوفير جميع شروط العقد مع جامعة الملك سعود باستمراره لكبير آسيا هذا إذا لم تطلبه وزارة الرياضة كملعب ثالث في العاصمة مع استاد الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز».