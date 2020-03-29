الزويهري: تمنيت ضم الفرج.. و(سوّي دعاء) عزيزة على قلبي

أكد الرئيس الأسبق للنادي الأهلي مساعد الزويهري، أن تفاصيل بسيطة حرمت فريقه من تحقيق العديد من البطولات في المواسم الأخيرة، لكنه بدا واثقا من أن الفترة المقبلة ستكون فترة حصاد، وعودة للمنصات بدعم وتكاتف جميع محبي (الراقي) مع الإدارة الحالية.
وقال الزويهري في حديثه مع المعلق الإماراتي الشهير عامر عبدالله: إنه لن يتوانى في العودة مجددا لرئاسة النادي الأهلي، متى ما سمحت له ظروفه بذلك، مؤكدا أن ذلك يعد فخرا وشرفا عظيما بالنسبة له.
واعترف رئيس الأهلي الأسبق أنه كان يتمنى ضم سلمان الفرج نجم الهلال أثناء فترة رئاسته، مبديا إعجابه الكبير بمستواه مع ناديه ومع الأخضر.
وعن اللاعب الأقرب لقلبه من لاعبي الأهلي، قال الزويهري: إن جميع من يرتدي شعار (الراقي) يعد عزيزا على قلبه، بيد أنه كان يكن معزة كبيرة لكابتن الفريق آنذاك تيسير الجاسم كقائد محفز لبقية زملائه.
وأوضح الزويهري أنه لا يمكن أن ينسى هدف حسين المقهوي في مرمى الهلال، الذي ضمن الأهلي به الفوز بالدوري للمرة الأولى منذ 32 عاما، كما اعتبر هدف ناصر الشمراني في مرمى فريقه خلال كأس ولي العهد من الأهداف التي أثارت حفيظته. وفق “أخبار 24”.
وعن أفضل قرار اتخذه، قال الزويهري: إنه كان عدم استجابته للمطالبات بإلغاء عقد المدرب جروس بعد فترة من تراجع النتائج، أما الأساطير الذين يفضلهم فكانوا ماجد والثنيان وخالد مسعد ومحمد نور، دون أن ينسى عمر السومة.
وأكد الزويهري أن عبارة (سوّي دعاء) الشهيرة تعد من العبارات العزيزة على قلبه؛ لأنها كانت عفوية ومن القلب، داعيا الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتضرع لله بالدعاء لكشف الوباء.