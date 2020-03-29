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أخبار محلية > ممرضة سعودية تنقذ حياة مواطن سقط على الأرض وابتلع لسانه في أحد المراكز التجارية بعرعر
29/03/2020   9:08 ص

ممرضة سعودية تنقذ حياة مواطن سقط على الأرض وابتلع لسانه في أحد المراكز التجارية بعرعر

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تمكنت ممرضة سعودية من إنقاذ حياة مواطن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة خلال تواجده في أحد المراكز التجارية بمدينة عرعر.

وذكرت مصادر أن المواطن سقط على الأرض فاقداً الوعي أثناء تسوقه، وابتلع لسانه، وتصادف وجود الممرضة وتدعى مجيدة العنزي بالموقع فتدخلت على الفور وأجرت كافة الإسعافات الأولية للمواطن ما أسهم في إنقاذ حياته.

وأبانت أن الممرضة من منسوبات وزارة الصحة وتعمل في برج الشمال الطبي بمدينة عرعر، لافتة إلى أنها ظلت تتابع حالة المريض حتى وصول فرقة الهلال الأحمر التي تولت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفق “أخبار 24”.

ممرضة سعودية تنقذ حياة مواطن سقط على الأرض وابتلع لسانه في أحد المراكز التجارية بعرعر

أخبار محلية
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