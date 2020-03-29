“سايس” تحذّر مرضى نقص المناعة من التساهل مع “كورونا”.. وتنصحهم بهذا الأمر

دعت الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة “سايس”، مرضى نقص المناعة الوراثية إلى ضرورة زيادة الحذر وأخذ الحيطة واتّباع الإرشادات الصحية لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”.
وأكدت الجمعية على مرضى نقص المناعة، عدم التساهل بالخطة العلاجية كجرعات الأجسام المضادة المجدولة لهم والأدوية الوقائية وغيرها، والالتزام بها بدقة.
ونوهت إلى عدم وجود منتجات لأجسام مضادة مخصصة ضد فيروس كورونا الجديد، وكذلك عدم إمكانية الاعتماد على منتجات الأجسام المضادة المتوفرة حالياً التي يستخدمها بعض مرضى نقص المناعة لحمايتهم من الإصابة بالميكروبات.
وأهابت الجمعة بهؤلاء المرضى مناقشة الخطة العلاجية مع الطبيب المختص، والتواصل مع الفريق المُعالج لتقييم الحالة عند ظهور أي أعراض مشابهة لـ”كورونا”. وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة متابعة الإرشادات والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى المعتادة كغسل اليدين، وتجنّب الخروج من المنزل أو الذهاب للأماكن المزدحمة لتقليل احتمالية الإصابة بالفيروس.
بيان من الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة (SAAIS) بخصوص مرضى نقص المناعة الوراثي خلال وباء فيروس كورونا الجديد#كورونا #نقص_مناعة #Corona #COVID19 pic.twitter.com/6fgg5TxugU
— الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة (SAAIS) (@SaudiAAIS) March 28, 2020