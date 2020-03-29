“السديس”: محاولة استهداف الرياض وجازان بصاروخين هو إمعان في الكيد من المغرضين

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، الهجوم الغاشم الذي حاول منفذوه استهداف مدينتي الرياض وجازان بصاروخين.
وأوضح السديس أن الهجوم الذي أفشله أبطال الدفاع الجوي، هو إمعان في الكيد ووجه كالح للمغرضين، ومحاولة بائسة لترويع الآمنين من قبل أناس لا يخافون الله، مشيراً إلى أنه فعل ينبذه الدين الإسلامي الحنيف.
وشدد على أن الله سخّر للمملكة أبطالاً بواسل يقفون في وجه العدو المتربص بها وبمقدساتها وشعبها وأمنها، مشيداً بجهود القيادة الحكيمة والتي تقف بالمرصاد لكل مَن تسول له نفسه زعزعة أمن المملكة واستقرارها.وفق “أخبار 24”.