نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. ما حكم مَن قال يُحرم علي أن أفعل أمراً وفعله؟.. الشيخ “الماجد” يوضح
29/03/2020   9:06 ص

بالفيديو.. ما حكم مَن قال يُحرم علي أن أفعل أمراً وفعله؟.. الشيخ “الماجد” يوضح

+ = -
859

أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم مَن قال “يُحرم علي أن أفعل أمراً” ومن ثم اضطر لفعله بعد ذلك.

وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” الذي يعرض على قناة “الرسالة”، إن الحلف في تلك الحالة يمين وليس محرماً لأنه مبني على المنع من المباح، ويستحب ويجب على حسب الحالة أن يُكفر الشخص عن تلك اليمين.

ونوه إلى أنه الشخص يُكفر عن اليمين عبر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ثم يُحل له أن يفعل ما يشاء، مبيناً أنه يجوز لمَن حلف أن يكفر عن اليمين قبل أو بعد فعل الأمر الذي حلف عليه. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ما حكم مَن قال يُحرم علي أن أفعل أمراً وفعله؟.. الشيخ “الماجد” يوضح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094872.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.