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أخبار محلية > “الداخلية”: تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والرحلات الجوية والداخلية حتى إشعار آخر
29/03/2020   9:03 ص

“الداخلية”: تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والرحلات الجوية والداخلية حتى إشعار آخر

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، فقد صدرت التوجيهات بما يلي:

1. تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، وذلك حتى إشعار آخر.

2. تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص، وذلك حتى إشعار آخر.

3. تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر.

4. تمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وذلك حتى إشعار آخر. وفق “أخبار 24”.

“الداخلية”: تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والرحلات الجوية والداخلية حتى إشعار آخر

أخبار محلية
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