شاهد.. كيف تفاعل رجل أمن مع ترديد النشيد الوطني من شرفات المنازل

تفاعل رجل أمن من المكلفين بتنفيذ قرار منع التجول مع مواطنين يرددون النشيد الوطني من نوافذ منازلهم مساء اليوم السبت.
وظهر رجل الأمن وهو يؤدي التحية العسكرية احتراماً للنشيد الوطني، الذي ردده المواطنون من نوافذ بيوتهم في صوت واحد، تعبيراً عن تضامنهم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة اللافتة لاقت استحساناً كبيراً، وقام بها الكثيرون في مختلف مناطق المملكة، وتباروا في نشر المقاطع التي ضجت بالحماس في هاشتاق “خليك ببيتك وانشد لوطنك”.
فيديو..
شاهد ردة فعل رجل أمن سمع #النشيد_الوطني من داخل أحد المنازل أثناء أداءه لعمله.
:#خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك pic.twitter.com/fn1vuvUOMy
— السعودية (@KSA) ٢٨ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.