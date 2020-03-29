نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. لماذا لا تصنع السعودية صواريخ وترسلها إلى الفضاء؟ الأمير سلطان بن سلمان يجيب
29/03/2020   9:01 ص

بالفيديو.. لماذا لا تصنع السعودية صواريخ وترسلها إلى الفضاء؟ الأمير سلطان بن سلمان يجيب

+ = -
1210

قال رئيس الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان إن الهيئة تعد خطة تتضمن إطلاق رواد سعوديين إلى الفضاء الخارجي، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأجاب عن سؤال “لماذا لا تصنع المملكة صواريخ وتطلقها للفضاء طالما أن ظروفها تسمح؟”، قائلا إن المملكة الآن تصنع أقمارا صناعية وقد تدخل في المستقبل في مجال صناعة الصواريخ، وذلك بعد موافقة الحكومة على خطة بذلك.

وأضاف أن أكثر الشركات التي تصنع الصواريخ عالميا الآن شركات القطاع الخاص، ويُنتظر من شركات القطاع الخاص في المملكة أن تتحرك في هذا الموضوع، بما يتفق مع سياسة الدولة في هذا المجال، والتي ستعلَن قريبا.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لماذا لا تصنع السعودية صواريخ وترسلها إلى الفضاء؟ الأمير سلطان بن سلمان يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094858.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.