بالفيديو.. لماذا لا تصنع السعودية صواريخ وترسلها إلى الفضاء؟ الأمير سلطان بن سلمان يجيب

قال رئيس الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان إن الهيئة تعد خطة تتضمن إطلاق رواد سعوديين إلى الفضاء الخارجي، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأجاب عن سؤال “لماذا لا تصنع المملكة صواريخ وتطلقها للفضاء طالما أن ظروفها تسمح؟”، قائلا إن المملكة الآن تصنع أقمارا صناعية وقد تدخل في المستقبل في مجال صناعة الصواريخ، وذلك بعد موافقة الحكومة على خطة بذلك.
وأضاف أن أكثر الشركات التي تصنع الصواريخ عالميا الآن شركات القطاع الخاص، ويُنتظر من شركات القطاع الخاص في المملكة أن تتحرك في هذا الموضوع، بما يتفق مع سياسة الدولة في هذا المجال، والتي ستعلَن قريبا.
لماذا لا تصنع السعودية صواريخ وترسلها إلى الفضاء؟ الأمير سلطان بن سلمان يجيب الأطفال!#سلطان_بن_سلمان_ضيف_الصف #ضيف_الصف #MBC1#MBC_معاكم_بالبيت pic.twitter.com/K3GKlfeS8S
— MBC1 (@mbc1) ٢٨ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.