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أخبار محلية > بالفيديو.. رسالة أبوية من الشيخ المطلق لأبطال “الصحة”: أنتم جنودنا في الميدان وأملنا بعد الله
28/03/2020   10:04 م

بالفيديو.. رسالة أبوية من الشيخ المطلق لأبطال “الصحة”: أنتم جنودنا في الميدان وأملنا بعد الله

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وجّه المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق رسالة شكر ووفاء للعاملين في جميع القطاعات الصحية.

وقال الشيخ المطلق في كلمته لأبطال “الصحة”: “تحية شكر ووفاء من القلب لكم، ودعاء نبذله لكم، أنتم أهل الإنقاذ وأهل الوقاية، تنشرون الوعي وتعالجون المريض وتحتسبون ذلك، ويظهر منكم العطف والبذل لإخوانكم من المواطنين والمقيمين، تحتسبون ما عند الله”.

وأضاف: “أبشركم بعظيم الأجر وبالثناء العطر، وبالدعاء الذي يبذله لكم جميع من عرف شرف مهنتكم، وفقكم الله وسددكم”.

وتابع: “أنتم جنودنا في هذا الميدان وأنتم أملنا بعد الله تعالى في مكافحة هذا الوباء، لكم منا دعاء لا ينقطع أن يحميكم الله في أنفسكم وأولادكم، وأن يجعل العافية مرتبطة بجهودكم”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رسالة أبوية من الشيخ المطلق لأبطال “الصحة”: أنتم جنودنا في الميدان وأملنا بعد الله

أخبار محلية
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