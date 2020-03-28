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أخبار محلية > “الأمن العام” ينشر مقاطع فيديو قادت للقبض على مخالفين لمنع التجول
28/03/2020   10:03 م

“الأمن العام” ينشر مقاطع فيديو قادت للقبض على مخالفين لمنع التجول

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ضبط رجال الأمن خلال الأيام الماضية عددا من مخالفي قرار منع التجول، بعد تداول مقاطع فيديو وثقت مخالفاتهم وتباهي بعضهم بذلك.

وأظهر أحد المقاطع قيام وافد بمنطقة عسير بتصوير مقطع يوثق فيه مخالفته لمنع التجول وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة، فيما ظهر شاب في مقطع آخر وهو يقود مركبته، في مخالفة لأمر منع التجول.

ومن ضمن المقاطع الأخرى، مقطع صوره شاب بجازان لدورية أمنية أثناء تطبيقها قرار منع التجول، تهكّم فيه على رجال الأمن وسخر من جهودهم في تطبيق الأوامر، ومقطع آخر لأشخاص خالفوا القرار وتلفظوا على رجال الأمن.

كما أظهر مقطع فيديو آخر جلب مواطن حلاقاً ليحلق له في منزله، مخالفاً لذلك الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا.

 

وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام” ينشر مقاطع فيديو قادت للقبض على مخالفين لمنع التجول

أخبار محلية
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