أضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 10 تطبيقات توصيل جديدة، استجابةً للطلب المتنامي على خدمات التوصيل مع فرض قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وأوضحت الهيئة أنه بذلك يصبح عدد التطبيقات المتاحة المسجلة لديها والمتاحة أمام المستهلكين 20 تطبيقاً.
جدير بالذكر أن جميع تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستثناة من قرار منع التجول، ويمكن لمندوبيها العمل والتنقل على مدار الساعة لتوصيل الطلبات من الهايبرات والصيدليات وغيرها من الأنشطة المسموح لها بالعمل.
وفق “أخبار 24”.